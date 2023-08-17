В Одеській області чоловіки позбавилися тіла жінка, яка померла під час спільної пиятики

В Одеській області представники громадського формування під час патрулювання виявили у лісосмузі, неподалік залізничних колій, жінку без ознак життя, про що повідомили до поліції.

Про моторошний випадок повідомили у поліції Одеської області.

Вже за кілька годин правоохоронці попередньо встановили: небіжчиця – 30-річна місцева жителька. У день, коли виявили її тіло, вона перебувала із трьома знайомими чоловіками. Під час розпивання спиртних напоїв жінці стало зле і вона впала замертво. Злякавшись, чоловіки загорнули небіжчицю у ковдру і на візку відвезли до лісосмуги.

Тіло жінки поліцейські направили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті. Попередньо, смерть жінки настала від серцево-легеневої недостатності, наслідком якої був туберкульоз. Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. Слідство триває.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік забив співмешканку до смерті. Під час конфлікту через ревнощі він бив жінку руками, ногами та дерев’яною палицею до тих пір, поки вона не припинила подавати ознаки життя.

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