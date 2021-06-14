В Одеській області другу добу розшукують безвісти зниклих двох неповнолітніх дівчат (фото, прикмети)

Школярки не виходять на зв'язок з 12 червня.

В Одеській області зникли дві неповнолітні дівчинки: 16-річна Рубіна Бузика та 15-річна Тетяна Янчева. Ще 12 червня вони пішли з дому і все ще не повернулися.

Про це 13 червня повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

Так, на зв'язок школярки не виходять вже другий день. Пошуками дівчаток займаються правоохоронці, волонтери та громадськість.

Прикмети Рубіни Бузики: зріст 160—165 сантиметрів, середньої статури, довге чорне волосся, карі очі. Була одягнена у світло-блакитні джинси, білу футболку та білі кросівки.

Прикмети Тетяни Янчевої: зріст — 160 сантиметрів, худорлява, довге темне волосся, карі очі. Була одягнена в сині джинси, білу футболку та чорні кросівки.

“Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних, просимо зателефонувати до відділення поліції № 1 Болградського РВП за номером (048445) 3-11-72 або на спецлінію “102”, — підкреслили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

Нагадаємо, що у Київській області за загадкових обставин зник 21-річний військовий. Рідні шукають хлопця вже третій місяць.

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