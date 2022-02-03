В Одеській області хуліган вкусив поліцейського за палець: як його покарали

В Одеській області хуліган вкусив поліцейського за палець: як його покарали

Чоловік визнав свою провину, але це не врятувало його від покарання.

У Білгороді-Дністровському (Одеська область) сержанта поліції, який приїхав на виклик, хуліган вкусив за палець правої руки. Чоловіка, який наніс правоохоронцю легкі тілесні ушкодження, засудили до виплати моральної та матеріальної компенсації.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Сержант приїхав на виклик з приводу гучної музики і помітив обвинуваченого в стані алкогольного сп'яніння. Той поводився агресивно. Коли поліцейський спробував надіти чоловікові кайданки, він вкусив його за палець. Судово-медична експертиза виявила у потерпілого сержанта рани від укусів третього пальця правої руки.

Чоловік визнав свою провину і розкаявся. Обвинуваченого зобов'язали виплатити 1 577 грн майнової компенсації та 5 тисяч гривень моральної. Чоловікові також призначили випробувальний термін на один рік.

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Нагадаємо, у Черкаській області чоловік в приміщенні магазину вкусив дружину. Свою поведінку він пояснив тим, що застав її з коханцем.

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