В Одеській області кількість тих, хто підхопив кишкову інфекцію в дитячому санаторії, збільшилась

Там провели обстеження, щоб виявити джерело інфекції.

В Одеській області у дитячому санаторії "Сергіївка" зареєстрували групову захворюваність на гострі кишкові інфекції. Там інфікувалася вже 31 особа.

Про це повідомили в лабораторному центрі МОЗ.

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Всього за період від 02 до 07 червня захворіла на гострий гастроентероколіт 31 особа, з них 30 дітей та 1 медпрацівник. Всього у закладі перебувало 140 дітей і 31 дорослий. Харчування здійснювалось на харчоблоці. Щоб виявити джерела та фактори передачі, провели обстеження зовнішнього середовища закладу, хворих та контактних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що правоохоронці за фактом отруєння дітей в санаторії відкрили кримінальне провадження.

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