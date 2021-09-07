В Одеській області кочегар військкомату отримав доступ до секретних документів

В Одеській області кочегар військкомату отримав доступ до секретних документів

Військком заплатив штраф в розмірі 2 720 гривень.

Суд оштрафував військового комісара Болградського районного територіального центру комплектування і соцпідтримки за допуск до секретних документів неуповноваженої особи.

Як повідомили в спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону, в серпні-жовтні минулого року воєнком дав дозвіл працювати з документами кочегару.

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Інцидент кваліфікували за ч.2 ст.172-14 і ч.2 ст.172-16 КУпАП (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За рішенням Болградського райсуду воєнком заплатив штраф в розмірі 2 720 грн.

Нагадаємо, у британському Кенті на автобусній зупинці виявлено документи міністерства оборони. В одному з пакетів була інформація про місію есмінця HMS Defender.

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