В Одеській області кочегар військкомату отримав доступ до секретних документів

Військком заплатив штраф в розмірі 2 720 гривень.
Суд оштрафував військового комісара Болградського районного територіального центру комплектування і соцпідтримки за допуск до секретних документів неуповноваженої особи.
Як повідомили в спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону, в серпні-жовтні минулого року воєнком дав дозвіл працювати з документами кочегару.
Інцидент кваліфікували за ч.2 ст.172-14 і ч.2 ст.172-16 КУпАП (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
За рішенням Болградського райсуду воєнком заплатив штраф в розмірі 2 720 грн.
Нагадаємо, у британському Кенті на автобусній зупинці виявлено документи міністерства оборони. В одному з пакетів була інформація про місію есмінця HMS Defender.