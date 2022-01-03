В Одеській області мисливець загинув від рушниці, яка випадково вистрілила

Чоловік помер у лікарні.
В Одеській області у результаті нещасного випадку загинув 63-річний мисливець.
Про це пише видання «Думська».
За даними поліції, чоловік приїхав на полювання до села Вознесенка Перша Болградського району. Одна із рушниць була в машині, між переднім і заднім сидіннями поряд із дверима. Коли водій їх відкрив, зброя випала і, вдарившись об землю, вистрілила у потерпілого, який стояв біля авто.
Чоловіка доправили до приймального відділенні Арцизької центральної районної лікарні, але врятувати його не вдалося, напередодні чоловік помер у лікарні.
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