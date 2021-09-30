В Одеській області мотоцикліст відправив на той світ свого товариша

В Одеській області мотоцикліст відправив на той світ свого товариша

Чоловік отримав смертельні травми.

Аварія сталася у селі Спаське Білгород-Дністровського району. 30-річний водій двоколісника не впорався з керуванням та з’їхав з дороги.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Від отриманих травм його товариш загинув на місці, сам кермувальник не постраждав. Водія перевірили на вміст алкоголю у крові, медичний огляд показав, що він сів за кермо нетверезим.

Відомості щодо ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1.

Нагадаємо, на автодорозі "Львів-Тернопіль" неподалік села Тарасівка маршрутка сполученням "Львів-Липівка" перекинулась внаслідок зіткнення з автомобілем "Фольксваген".

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