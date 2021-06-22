В Одеській області на пляжі стався зсув ґрунту: під завалами шукають людей (фото)

На березі моря знайшли речі людей.

В Одеській області в Білгород-Дністровському районі в селі Лебедівка біля однієї із баз відпочинку стався зсув ґрунту на березі моря.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

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За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати відпочивальники. На місці події виявлено речі людей.

На їхні пошуки наразі залучено 40 осіб з оперативних служб. Інформація про постраждалих перевіряється.

Як пише "Думська" з посиланням на очевидця, незадовго до інциденту він бачив на місці дівчину. За іншими даними, там могло завалити сімейну пару з дитиною. Наразі адміністрація бази відпочинку зараз розшукує всіх своїх постояльців.

Нагадаємо, у Тернополі двох людей засипало землею: один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати. Трагедія сталася під час земляних робіт.

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