В Одеській області на Святвечір у пожежі загинули мати та троє маленьких дітей: подробиці трагедії

У селі Білине Подільського району Одеської області на Святвечір у пожежі загинули 31-річна матір та її троє маленьких синів. Батько дітей отримав травми, його госпіталізували.

Про це повідомили в ДСНС Одеської області.

Пожежа у житловому будинку на Одещині спалахнула 6 січня о 19:00. Загальна площа займання - 80 квадратних метрів. О 20:32 займання вдалось локалізувати.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Через займання будинку загинула 31-річна жінка та троє хлопчиків - 2018, 2019 та 2020 років народження. Батька дітей у тяжкому стані госпіталізували. Медики намагаються врятувати чоловіка.

В Нацполіції Одеської області уточнили, що в пожежі загинули двоє дітей господарів будинку, віком 3-х та 4-х років та 2-річний племінник 31-річної жінки. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Фото: facebook/Поліція Одеської області

"На місці події працюють рятувальники та поліцейські. Після ліквідації пожежі будинок буде оглянуто слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції та працівниками ДСНС для встановлення повних обставин трагедії, зокрема причини займання оселі. Тоді ж буде надана кваліфікація події", - наголосили в одеській поліції.

Фото: Поліція Одеської області

Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив квартиру в житловому будинку в Дарницькому районі столиці. Надзвичайна подія сталася в будинку по вулиці Степана Олійника.

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