В Одеській області на вулиці виявили мертвого чоловіка у військовій формі

В Одеській області на вулиці виявили тіло чоловіка у військовій формі.

Про подію повідомили у поліції регіону.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, працівники Подільської окружної прокуратури, інші оперативні служби.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Нагадаємо, на території наметового містечка однієї з військових частин у Львівській області військовослужбовиця зарізала іншого військового під час раптового конфлікту.

А у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Слідство встановило, що солдати розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт.

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