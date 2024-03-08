В Одеській області на вулиці виявили мертвого чоловіка у військовій формі

На місці працюють правоохоронці.
В Одеській області на вулиці виявили тіло чоловіка у військовій формі.
Про подію повідомили у поліції регіону.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, працівники Подільської окружної прокуратури, інші оперативні служби.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на території наметового містечка однієї з військових частин у Львівській області військовослужбовиця зарізала іншого військового під час раптового конфлікту.
А у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Слідство встановило, що солдати розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт.
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