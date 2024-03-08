Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одеській області на вулиці виявили мертвого чоловіка у військовій формі

В Одеській області на вулиці виявили мертвого чоловіка у військовій формі

На місце трагедії приїхала поліція / Фото: Поліція Одеської області

На місці працюють правоохоронці.

В Одеській області на вулиці виявили тіло чоловіка у військовій формі.

Про подію повідомили у поліції регіону.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, працівники Подільської окружної прокуратури, інші оперативні служби.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

© ГУ Національної поліції в Одеській області
Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Нагадаємо, на території наметового містечка однієї з військових частин у Львівській області військовослужбовиця зарізала іншого військового під час раптового конфлікту. 

А у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Слідство встановило, що солдати розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація