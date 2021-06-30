В Одеській області обмежили рух вантажного транспорту: у чому причина

В Одеській області обмежили рух вантажного транспорту: у чому причина

Водії зможуть їхати далі, коли температура стане нижчою.

На території Одеської області для водіїв вантажівок ввели температурний режим через спеку.

У патрульній поліції пояснили, що обмеження руху ввели, щоб не допустити руйнування автошляхів.

"Якщо температура повітря сягає вище +28°C, рух вантажного транспорту, загальна вага якого становить понад 24 тони з фактичним навантаженням на будь-яку вісь більше ніж 7 тон, тимчасово обмежується. Такі автомобілі направляються до місць відстою до зниження температури повітря", - сказано у повідомленні.

Разом з тим обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Київ обмежив в`їзд фур через спеку.

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