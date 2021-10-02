В Одеській області перекинувся трактор з дітьми на причепі: один хлопчик загинув

В Одеській області перекинувся трактор з дітьми на причепі: один хлопчик загинув

На причепі було п'ятеро дітей.

В Одеській області в селі Петрове сталася смертельна аварія: перекинувся трактор з причепом, де перебувало п'ятеро хлопчиків.

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №2.

Зазначається, що у причепі перебувало п'ятеро дітей віком від дев'яти до 12 років. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, коли їхав уздовж схилу. Трактор з'їхав з узбіччя і перекинувся.

Під час аварії загинув найменший дев'ятирічний хлопчик. Він отримав важкі травми. Дитина померла у кареті швидкої допомоги. Інші діти не постраждали.

Після ДТП тракторист втік. Чоловіка розшукує поліція.

Національна поліція України

Як повідомлялося, одеська поліція встановила деякі обставини загибелі чотирьох людей, тіла яких знайшли в закинутому колодязі в селі Плахтіївка на Одещині. Усі четверо – місцеві жителі віком від 23 до 35 років. Двоє з них – подружжя, яке вже три дні розшукували родичі.

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