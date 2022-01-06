В Одеській області після новорічного застілля знайшли тіло військового: прокуратура відкрила справу

Двоє солдатів, які разом святкували Новий рік, доставили до лікарні у важкому стані.

В Одеській області командування війської частини організувало передноворічне застілля, згодом одного з військових було знайдено мертвим. Військова прокуратура перевіряє версію про недбалість командування військової частини та розпочала кримінальне провадження за цим фактом.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Також читайте У Кропивницькому водій помер просто за кермом маршрутки

За попередніми даними слідства, 30 грудня командування організувало передноворічне святкування на території військової частини. Після цього троє військовослужбовців-контрактників повернулися до гуртожитку, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння. Згодом одного з військовослужбовців було виявлено непритомним. Бригада швидкої медичної допомоги, яка приїхала на виклик, констатувала смерть військового. Інших двох солдатів госпіталізовано до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України у важкому стані.

Зазначається, за цим фактом 30 грудня правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Наразі слідчі та прокурори з’ясовують обставини та причини смерту військового. Призначено низку судово-медичних експертиз та допитують свідків.

Читайте також: