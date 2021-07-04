В Одеській області після удару блискавки в будинку спалахнула пожежа (фото)

У будинку загорілося електроустаткування.
Україна в полоні циклону, який приніс рясні дощі, грози, град та шквали. Під час нещодавньої негоди у Болградському районі Одеської області блискавка влучила в житловий будинок мешканки села Виноградівка.
Про інцидент написав очільник села Іван Михайлов у Facebook.
"Ось, що накоїла блискавка в будинку жительки Виноградного. Слава богу, що вона залишилася жива і неушкоджена", - написав Іван Михайлов.
Також він опублікував фото наслідків стихії, на якому видно, що електричний розряд пошкодив трубу димоходу, а від високої напруги в будинку загорілося електроустаткування.
Слід зауважити, що негода в Болградському районі вирувала в ніч проти 2 липня. У результаті зливи в районі розмиті дороги, затоплені вулиці і двори.
Нагадаємо, у Черкаській області блискавка вбила двох людей, у Житомирській - спалила хату.
Також під Житомиром блискавка влучила у 15-річну дівчину, яка розмовляла мобільним телефоном у будинку.