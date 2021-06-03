В Одеській області поліціянтка крала наркотики з речових доказів та продавала їх

Зокрема, вона викрала пів кілограма кокаїну.
Працівниця одного з райвідділів Нацполіції в Одеській області викрадала наркотики з речових доказів.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Поліціянтка входила до складу злочинного угруповання, яке розповсюджувало наркотики. Зловмисники продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.
Правоохоронці задокументували, що співробітниця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Його вилучили минулого року у межах кримінального провадження. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями.
Під час обшуків правоохоронці вилучили ще декілька грамів кокаїну.
Наразі відкрито кримінальне провадження, тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадовців поліції.
Нагадаємо, що в Одесі ексслідчого СБУ підозрюють в отриманні хабара.