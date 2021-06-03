В Одеській області поліціянтка крала наркотики з речових доказів та продавала їх

Зокрема, вона викрала пів кілограма кокаїну.

Працівниця одного з райвідділів Нацполіції в Одеській області викрадала наркотики з речових доказів.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Поліціянтка входила до складу злочинного угруповання, яке розповсюджувало наркотики. Зловмисники продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.

Правоохоронці задокументували, що співробітниця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Його вилучили минулого року у межах кримінального провадження. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями.

Під час обшуків правоохоронці вилучили ще декілька грамів кокаїну.

Наразі відкрито кримінальне провадження, тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадовців поліції.

Нагадаємо, що в Одесі ексслідчого СБУ підозрюють в отриманні хабара.

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