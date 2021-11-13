В Одеській області поліцейське авто спровокувало ДТП й перевернулося на дах – п'ятеро постраждалих

Правоохоронці ніби хотіли когось зупинити й виїхали на зустрічну смугу.
У суботу, 13 листопада, біля села Сичавка біля міста Южне на трасі Миколаїв-Одеса автомобіль патрульної поліції Renault Duster спровокував ДТП. Він виїхав на зустрічну смугу, ніби щоб когось зупинити, і зіштовхнувся із Mitsubishi. Внаслідок аварії - п'ятеро травмованих.
Про це пишуть "Новини-N" із посиланням на очевидців.
Після зіткнення авто поліцейських вилетіли на узбіччя, де перевернулося на дах.
Унаслідок ДТП травмувалися п'ятеро. У Mitsubishi – жінка та двоє дітей двох та чотирьох років. У поліцейському авто – травмованих двоє: правоохоронець-водій (він у тяжкому стані) та жінка-поліцейська. Їх обох забрала до лікарні "швидка".
На місце аварії також прибули кілька екіпажів патрульної поліції, бригада рятувальників.
Поліція про це ДТП поки що офіційно не повідомила.
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