В Одеській області поліцейське авто спровокувало ДТП й перевернулося на дах – п'ятеро постраждалих

В Одеській області поліцейське авто спровокувало ДТП й перевернулося на дах – п'ятеро постраждалих

Правоохоронці ніби хотіли когось зупинити й виїхали на зустрічну смугу.

У суботу, 13 листопада, біля села Сичавка біля міста Южне на трасі Миколаїв-Одеса автомобіль патрульної поліції Renault Duster спровокував ДТП. Він виїхав на зустрічну смугу, ніби щоб когось зупинити, і зіштовхнувся із Mitsubishi. Внаслідок аварії - п'ятеро травмованих.

Про це пишуть "Новини-N" із посиланням на очевидців.

Після зіткнення авто поліцейських вилетіли на узбіччя, де перевернулося на дах.

Унаслідок ДТП травмувалися п'ятеро. У Mitsubishi – жінка та двоє дітей двох та чотирьох років. У поліцейському авто – травмованих двоє: правоохоронець-водій (він у тяжкому стані) та жінка-поліцейська. Їх обох забрала до лікарні "швидка".

На місце аварії також прибули кілька екіпажів патрульної поліції, бригада рятувальників.

Поліція про це ДТП поки що офіційно не повідомила.

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання