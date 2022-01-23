В Одеській області поїзд наїхав на літню жінку, яка переходила колії: вона померла

В Одеській області поїзд наїхав на літню жінку, яка переходила колії: вона померла

Особу потерпілої ще встановлюють.

В Одеській області вантажний поїзд збив жінку. У результаті чого потерпіла загинула на місці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в області.

Зазначається, що трагедія сталася вдень 22 січня в селі Буялик Березівського району. За словами машиніста вантажного поїзда, жінка похилого віку переходила колії у невстановленому місці.

Машиніст подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не зміг. Потерпіла, особу якої встановлюють, загинула на місці від отриманих травм.

Обставини трагедії з'ясовує слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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