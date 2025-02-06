На Одещині прикордонники затримали горе-втікачів, які застрягли у багнюці

На Одещині прикордонники затримали 22-річного водія та чотирьох його пасажирів, які намагались нелегально перетнути кордон через придністровський сегмент.

Про це повідомило ДПСУ.

Чоловіки заплатили $10 000 адміну Telegram-каналу, сподіваючись на втечу до сусідньої країни.

"План провалився – авто застрягло в багнюці, тож порушники вимушено стали пішоходами. Тим часом водій чкурнув у бік кордону, очевидно, намагаючись уникнути покарання. Проте далеко не втік", - йдеться в повідомленні.

Протоколи про адміністративне правопорушення за статтею про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України були складені стосовно п’яти чоловіків. Їхні справи передано до суду.

Нагадаємо, ухилянт 7 годин шукав кордон в горах і змерз.

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