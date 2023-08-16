В Одеській області пролунали потужні вибухи - моніторингові канали

Триває чергова тривожна ніч для українців.
У ніч проти 16 серпня ворожі безпілотники кілька разів намагалися атакувати Одеську область.
Цілями ворожої атаки, за попередньою інформацією, були Рені та Ізмаїл.
Також під час оголошеної повітряної тривоги, в області пролунали потужні вибухи.
Про це повідомили моніторингові канали.
За попередньою інформацією, це - робота ППО.
Станом на 04:14 16 серпня ворожа повітряна атака триває. Відійдіть від вікон і не знімайте роботу ППО.
Перебувайте в укриттях.
Зауважимо, що мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові.
Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.
Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.
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