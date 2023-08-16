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В Одеській області пролунали потужні вибухи - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одеській області пролунали потужні вибухи - моніторингові канали

Атака ворожих безпілотників триває / Фото: ТСН.ua

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У ніч проти 16 серпня ворожі безпілотники кілька разів намагалися атакувати Одеську область.

Цілями ворожої атаки, за попередньою інформацією, були Рені та Ізмаїл.

Також під час оголошеної повітряної тривоги, в області пролунали потужні вибухи.

Про це повідомили моніторингові канали.

За попередньою інформацією, це - робота ППО. 

Станом на 04:14 16 серпня ворожа повітряна атака триває. Відійдіть від вікон і не знімайте роботу ППО. 

Перебувайте в укриттях. 

Зауважимо, що мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові. 

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
1429
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