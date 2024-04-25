В Одеській області пройшов "брудний" дощ з пилом із Сахари: чи становить він загрозу (фото)

Фахівці кажуть, що для людей цей пісок безпечний, тож хвилюватися не варто.

В Одеській області та інших регіонах України пройшли опади у вигляді дощу з піском.

Про це пише УНІАН.

Користувачі соцмереж повідомляли про випадіння темно-жовтого дощу у населеному пункті Вилкове на Одещині, на Вінниччині, Житомирщині, у Черкасах, у Молдові та Румунії.

Сліди від дощу з піском із Сахари на автівці / Фото: Фото: Facebook-сторінка "Евакуатор Кишинів"

Зокрема, фото з пилом після дощу на автомобілях оприлюднили мешканці Кишинева (Молдова).

"Брудний" дощ випав через пил із Сахари / Фото: Facebook-сторінка "Наш Ізмаїл"

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У місті Ізмаїл на Одещині місцеві жителі теж побачили пил навкруги.

"Він схожий на пісок, але більш на глину… Синоптики повідомляють про пил та пісок з пустелі Сахара", – написали жителі місцевої інтернет-спільноти та закликали власників тварин не дозволяти домашнім улюбленцям їсти траву.

За словами фахівців Українського метеорологічного центру, циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливові дощі "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Однак циклон з Європи дійшов й до території України. Саме тому жителі Одеської області могли спостерігати "брудний" дощ.

Сліди від дощу із пилом на лобовому склі авто / Фото: Суспільне

Провідна синоптикиня Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська розповіла, що циклон прийшов з району Греції, з південного сходу Європи. Тому в його системі циркулюється піщана маса та в Україні опади пройшли у вигляді дощу з піском, передає "Суспільне".

За словами синоптикині, надалі циклон відходитиме на північ. Тому таких опадів найближчими днями не очікується.

Фахівчиня в галузі метеорології та кліматології Інна Хоменко зазначила, що для людини цей пісок безпечний – здоров'ю не зашкодить. Навпаки, атмосфера очистилася і концентрація пилу в повітрі не перевищена.

"Боятися не варто, цей пил безпечний для людини. Разом з опадами все це вимилося, атмосфера очистилася. Тим паче опади були дуже інтенсивні. Небезпечними для людини є дрібні частинки, які зараз спостерігаються над територією північної Африки. Їх концентрація дуже велика. Ось там вони дійсно несуть шкоду здоров'ю людини", – каже Хоменко.

Нагадаємо, у Києві 24 квітня також випав дощ, краплі мали жовтуватий відтінок. Усе через пил із Сахари, який дістався України.

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