В Одеській області розгорівся скандал: школярка зламала руку, а вчителька приклала холодну рибу і відпустила її додому

Дитині не надали першу допомогу.

В одному з сіл Одеської області розгорівся скандал. 11-річна дівчинка зламала руку під час уроку фізкультури, але в школі не звернули особливої уваги на це і просто відпустили дитину додому, навіть не повідомивши її мамі про те, що сталося.

Про це пише Обозреватель.

Учениця 6 класу Новозарицької школи (Захарівський район) зламала руку на уроці фізкультури ще 16 грудня. За словами мами Олени Дунської, вчителька Олена Христоризенко змусила дівчинку стрибати через козла.

"Дочка не хотіла втретє стрибати, оскільки взагалі раніше такого не робила, але вчителька сказала – треба. Сама відвернулась і чимось займалася в телефоні. Дочка стрибнула невдало і в неї одразу почала боліти рука, вона наче перекрутилася. Дочка розплакалася, але вчителька лише усміхнулася", – розповідає жінка.

Обозреватель

Потім дівчинка попросила вийти. Вихователька дитячого садка (в одному приміщенні зі школою) на той момент перебувала поряд. Вона поцікавилася, що трапилося з дитиною, почала заспокоювати її і перев'язала руку хусткою.

Пізніше вчителька фізкультури все ж таки принесла з кухні морожену рибу і стала прикладати до руки. Дівчинка ще пішла на уроки, але біль був настільки сильним, що вона сама відпросилася додому.

"У школі немає навіть медсестри. Ніхто з учителів не зателефонував мені і не повідомив, що трапилося. Ніхто не викликав швидку", – додала Олена Дунська.

Дівчинка розповіла мамі про те, що сталося тільки ввечері, коли та повернулася з роботи. На той час біль уже вщух і Олена вирішила поспостерігати за рукою. Але наступного дня дитині вже важко було повертати кінцівкою. Але незабаром рука опухла, а потім почав синіти палець.

"Ми поїхали до райцентру. Нам, щоб дістатися туди, потрібно 600 грн за машину заплатити. Взяли направлення на рентген. На знімку лікар побачив подвійний перелом та дочки наклали гіпс", – каже мама школярки.

Що сказали у школі і поліції

Мама повідомила школу про перелом у дитини, але реакція педагогів була дивною. Зокрема, вчителька фізкультури заявила, що вони мають взяти довідку, і в такому разі дівчинку звільнять від фізкультури. У самому педколективі навіть не спробували розібратися в інциденті.

Мати написала заяву, але поговорити зі слідчим Тодоренком вдалося лише по телефону, оскільки співробітниця перебувала на похороні. "Вона мене запитала: "Чого ви хочете? Це нещасний випадок. Ми ще на вас протокол складемо за невчасно надану допомогу". Виходить, що школа не винна, а в усьому винна я", – додала мати дівчинки.

Згідно з висновками комісії, дитина справді має травму.

“Завідувачка філією школи Ганна Рангу та вчитель фізкультури Олена Христоризенко отримали догани за невідповідне виконання своїх обов'язків. За те, що вони відпустили дитину, не поцікавилися її здоров'ям. Директор центральної школи продовжує спостерігати за станом здоров'я дитини і ми сподіваємось, що дівчинка видужає", – повідомив директор відділу освіти Захарівської ОТО Олег Воєділов.

Нагадаємо, що на Буковині 15-річна учениця накинулася з кулаками на дев’ятикласника - той у відповідь теж завдав дівчині кількох ударів. Усе це сталося на очах інших дітей, які зафільмували сутичку і виклали в соцмережі. Відео миттєво поширилося і вже наступного дня за справу взялася поліція.

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