В Одеській області рятувальники до ранку гасили масштабну нічну пожежу: кадри з місця події

В Одеській області рятувальники до ранку гасили масштабну нічну пожежу: кадри з місця події

Горіли дерев'яні будинки.

Пожежа сталася вночі в селі Лиманка Одеського району. Гасили її до ранку 40 рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС в Одеській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 04:36. Загасили пожежу о 08:05.

Прибувши на місце подій, рятувальники з'ясували, що горять два дерев'яних будинки на стадії будівництва. Вогонь охопив будинки повністю. Через пориви вітру існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

Полум'я охопило 1200 квадратних метрів. Гасили пожежу 40 рятувальників. Причина займання наразі невідома.

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Нагадаємо, в Одеській області знову горів очерет. Цього разу спалахнуло у Роздільнянському районі.

Допоки гасили - встигло вигоріти півтора гектара. Рятувальники зауважують: попри зимовий сезон, від початку цього року сталася рекордна кількість загорянь в плавнях та очеретах. Рятувальники виїжджали на виклики вже пів сотні разів.

Найбільші пожежі сталися минулими вихідними – тоді горіли Нижньодністровський національний природний парк та Дунайський біосферний заповідник.

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