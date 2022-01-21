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В Одеській області рятувальники до ранку гасили масштабну нічну пожежу: кадри з місця події

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В Одеській області рятувальники до ранку гасили масштабну нічну пожежу: кадри з місця події

Головне управління ДСНС України в Одеській області

Горіли дерев'яні будинки.

Пожежа сталася вночі в селі Лиманка Одеського району. Гасили її до ранку 40 рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС в Одеській області. 

Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 04:36. Загасили пожежу о 08:05.

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Прибувши на місце подій, рятувальники з'ясували, що горять два дерев'яних будинки на стадії будівництва. Вогонь охопив будинки повністю. Через пориви вітру існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі. 

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Полум'я охопило 1200 квадратних метрів. Гасили пожежу 40 рятувальників. Причина займання наразі невідома.

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Нагадаємо, в Одеській області знову горів очерет. Цього разу спалахнуло у Роздільнянському районі.

Допоки гасили - встигло вигоріти півтора гектара. Рятувальники зауважують: попри зимовий сезон, від початку цього року сталася рекордна кількість загорянь в плавнях та очеретах. Рятувальники виїжджали на виклики вже пів сотні разів. 

Найбільші пожежі сталися минулими вихідними – тоді горіли Нижньодністровський національний природний парк та Дунайський біосферний заповідник. 

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