В Одеській області школяр без дозволу взяв авто батька і скоїв смертельне ДТП

Чоловік загинув на місці.
В Одеській області 14-річний підліток без дозволу взяв покататися батьківський мікроавтобус та збив чоловіка. Він помер на місці аварії.
Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що аварія сталася ще 7 жовтня близько 21:00 між селищем Прибережне та селом Шабо. Правоохоронці встановили, що 14-річний хлопець без дозволу взяв мікроавтобус батька, аби покататися. Втім, здійснив наїзд на 58-річного жителя Білгорода-Дністровського, який перебував на проїзній частині дороги. Чоловік загинув на місці.
Юного керманича перевірили на стан сп'яніння: він був тверезим. Слідчі відкрили провадження. За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо притягнення батьків підлітка до відповідальності.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області автомобіль скотився зі схилу і насмерть переїхав жінку. Від травм 61-річна постраждала загинула на місці.