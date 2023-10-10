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В Одеській області школяр без дозволу взяв авто батька і скоїв смертельне ДТП

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Одеській області школяр без дозволу взяв авто батька і скоїв смертельне ДТП

ДТП в Одеській області. / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Чоловік загинув на місці.

В Одеській області 14-річний підліток без дозволу взяв покататися батьківський мікроавтобус та збив чоловіка. Він помер на місці аварії.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що аварія сталася ще 7 жовтня близько 21:00 між селищем Прибережне та селом Шабо. Правоохоронці встановили, що 14-річний хлопець без дозволу взяв мікроавтобус батька, аби покататися. Втім, здійснив наїзд на 58-річного жителя Білгорода-Дністровського, який перебував на проїзній частині дороги. Чоловік загинув на місці. 

Юного керманича перевірили на стан сп'яніння: він був тверезим. Слідчі відкрили провадження. За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо притягнення батьків підлітка до відповідальності. 

В Одеській області підліток без дозволу взяв авто батька і скоїв смертельну аварію. / © ГУ Національної поліції в Одеській області
В Одеській області підліток без дозволу взяв авто батька і скоїв смертельну аварію. / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області
В Одеській області 14-річний підліток збив чоловіка. / © ГУ Національної поліції в Одеській області
В Одеській області 14-річний підліток збив чоловіка. / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Як повідомлялося, у Хмельницькій області автомобіль скотився зі схилу і насмерть переїхав жінку. Від травм 61-річна постраждала загинула на місці.

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Дата публікації
Перегляди
820
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