В Одеській області школярів відправили до в'язниці: що вони накоїли

В Одеській області школярів відправили до в'язниці: що вони накоїли

Діти організували банду і обкрадали односельців.

В Одеській області кілька неповнолітніх за здійснення регулярних крадіжок відправили за ґрати на реальний термін.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Двоє школярів 10 класу у Саратському районі організували банду і обкрадали односельців. Разом із ними промишляв 17-річний товариш та хлопчик, якому ще немає 14 років. Вони викрали мопед тітки одного з подільників, а також вкрали у односельців велосипед, дві бензопили, жіночі чоботи, дитячий одяг, пилосмок, музичний центр.

З’ясувалося, що 15-річних організаторів банди вже судили. Однак цього разу вони отримали тюремні терміни. Один проведе у в'язниці три з половиною роки, другий - три роки.

17-річний хлопець уникнув ув'язнення та отримав півтора роки умовно. Молодшого учасника не судили через юний вік.

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Раніше стало відомо, що в Одесі затримали 20-річну дівчину, яка розповсюджувала наркотики у громадських місцях.

А в Одеській області колишні учні пограбували вчительку. Вони погрожували жінці ножем і винесли гроші та золотий ланцюжок.

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