В Одеській області "швидка", яка перевозила дитину на лікування, потрапила в ДТП: подробиці

В Одеській області "швидка", яка перевозила дитину на лікування, потрапила в ДТП: подробиці

Маленький хлопчик отримав перелом ключиці.

На автодорозі між селами Дмитрівка та Шевченкове сталася ДТП. Карета "швидкої допомоги" зіштовхнулася з Газеллю Ізмаїльського загону морської охорони.

У поліції Одеської області повідомили деталі ДТП.

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Травм зазнали водій з медсестрою "швидкої" та 4-місячний хлопчик, якого вони доправляли до обласної лікарні.

У дитини діагностували перелом ключиці, у чоловіка – черепно-мозкову травму, жінка обійшлася забоями.

Попередньо з’ясовано, що транспортні засоби, які рухалися в одному напрямку, зіштовхнулися, коли "швидка" почала обганяти автомобіль, що рухався попереду, і, повертаючись з зустрічної смуги на свою, не змогла втиснутися у потік автомобілів.

В рамках досудового розслідування будуть проводитися експертизи.

ГУ Національної поліції в Одеській області

Раніше стало відомо, що біля села Шевченкове зіштовхнулися "швидка допомога", яка перевозила 4-місячну дитину, і автомобіль загону морської охорони.

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