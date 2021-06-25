В Одеській області "швидка", яка перевозила дитину на лікування, потрапила в ДТП: подробиці 

Маленький хлопчик отримав перелом ключиці.
На автодорозі між селами Дмитрівка та Шевченкове сталася ДТП. Карета "швидкої допомоги" зіштовхнулася з Газеллю Ізмаїльського загону морської охорони.
У поліції Одеської області повідомили деталі ДТП.
Травм зазнали водій з медсестрою "швидкої" та 4-місячний хлопчик, якого вони доправляли до обласної лікарні.
У дитини діагностували перелом ключиці, у чоловіка – черепно-мозкову травму, жінка обійшлася забоями.
Попередньо з’ясовано, що транспортні засоби, які рухалися в одному напрямку, зіштовхнулися, коли "швидка" почала обганяти автомобіль, що рухався попереду, і, повертаючись з зустрічної смуги на свою, не змогла втиснутися у потік автомобілів.
В рамках досудового розслідування будуть проводитися експертизи.
Раніше стало відомо, що біля села Шевченкове зіштовхнулися "швидка допомога", яка перевозила 4-місячну дитину, і автомобіль загону морської охорони.