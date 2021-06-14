В Одеській області спіймали понад пів сотні нелегалів із В'єтнаму: як їх покарають (фото)

Правоохоронці виявили 52 порушників міграційного законодавства України.

У Білгород-Дністровському Одеської області 52 мігрантів, які незаконно перебували в Україні, затримали правоохоронці. Сімох із них видворять з країни, на решту складено адміністративні протоколи. Нелегалами виявилися громадяни В'єтнаму.

Про це розповіли у Міграційній службі Одеської області.

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У пресслужбі повідомили, що стосовно сімох громадян В’єтнаму ухвалено рішення про примусове повернення до країни походження з притягненням до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.203 КУпАП. Ще щодо 42 порушників складено адмінпротоколи за ч.1ст.203 КУпАП із затриманням до трьох діб для подальшого з’ясування обставин правопорушення.

"Працівники відділу міграційного контролю ГУ ДМС в Одеській області спільно з міграційною поліцією ГУ НП в Одеській області виявили порушників законодавства України в місті Білгород-Дністровському. Виявлені особи є громадянами В’єтнаму", - сказано в повідомленні.

У Міграційній службі закликали іноземців та осіб без громадянства не порушувати законодавство України.

Нагадаємо, двох незаконних мігрантів з паспортами громадян Сирії виявили в Чорноморському морському порту прикордонники Одеського загону.

Як повідомлялося, у Львівській області затримали громадянина Туреччини, який переправляв нелегалів через український кордон до країн Євросоюзу. За свої послуги він брав по 1600 доларів з людини.

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