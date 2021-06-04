В Одеській області судитимуть військового за підозрою у вбивстві товариша по службі

Він сильно побив військового і той помер за кілька днів.

В Одеській області військовослужбовця 59-ї окремої мотопіхотної бригади судитимуть за вбивство та примушування свідків давати неправдиві показання.

Про це повідомили в військовій прокуратурі.

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За даними слідства, 15 січня 2021 під час розпивання спиртних напоїв у приміщенні казарми, між військовослужбовцями батальйону сталася бійка. Один із них побив свого співслужбовця. За декілька днів, 18 січня 2021, від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер в реанімаційному відділенні.

Підозрюваний тиснув та погрожував двом іншим військовослужбовцям, які стали очевидцями події, намагався приховати злочин й інсценувати його обставини як нещасний випадок. Однак обвинуваченому не вдалося ввести слідство в оману, військовослужбовці надали правдиві свідчення.

Нагадаємо, у Новій Каховці Херсонської області в одному з місцевих кафе у різдвяну ніч сталося резонансне вбивство. Загинув 40-річний військовий, який перебував у відпустці.

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