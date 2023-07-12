В Одеській області священник УПЦ МП регулярно ґвалтував свою дочку та давав розбещувати іншому попу

За даними місцевих ЗМІ, священник вчиняв щодо доньки розпусні дії мало не з перших років її життя.

В Одеській області житель Білгород-Дністровського району розбещував свою 14-річну доньку. Як повідомляють ЗМІ, 37-річний чоловік є священником УПЦ МП.

Про це інформує ГУНП в Одеській області.

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За даними правоохоронців, чоловік просив дочку нікому не розповідати про розпусні дії щодо неї. Йому повідомили про підозру в розбещенні доньки та помістили його під варту. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини скоєння правопорушення", - прокоментував т.в.о. заступника начальника, начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Котенко.

Як пише місцеве видання "Думская", за підозрою в сексуальному насильстві над неповнолітньо затримали двох священиків Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату. Один із них - це батько дівчинки.

За даними слідства, батько дівчинки - настоятель сільського храму. Він вчиняв із нею розпусні дії мало не з перших років життя, а коли вона підросла до 14 років, почав регулярно ґвалтувати. Батюшка також дозволяв знущатися із доньки колезі із сусіднього села.

Нагадаємо, у Білій Церкві, що на Київщині, представники УПЦ МП не пускали вірян до собору, тому священник московської церкви застосував вогнегасник.

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