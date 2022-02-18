В Одеській області у квартирі згоріло подружжя: кадри з місця трагедії

В Одеській області у квартирі згоріло подружжя: кадри з місця трагедії

Пожежа виникла вночі.

В Одеській області, 18 лютого, в Ізмаїлі горіла квартира на 4 поверсі 5-поверхового будинку. Рятувальники на місці виявили тіла загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

Трагедія сталася вночі. Пожежа виникла на 4 поверсі, де проживало подружжя пенсіонерів 1936 та 1937 років народження. Врятувати їх життя не вдалося. Внаслідок пожежі знищено майно в кімнаті. Причина пожежі та збиток – встановлюються.

Головне управління ДСНС України в Одеській області

Крім того, під час гасіння пожежі рятувальникам довелося евакуювати 15 мешканців будинку.

Новини Одеси: вночі у місті біля житлових багатоповерхівок сталася пожежа

Нагадаємо, що в Овідіополі на вулиці Скуртянській сталася пожежа. Рятувальники на місці виявили тіло 56-річної жінки.

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