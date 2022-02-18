В Одеській області у квартирі згоріло подружжя: кадри з місця трагедії

Пожежа виникла вночі.
В Одеській області, 18 лютого, в Ізмаїлі горіла квартира на 4 поверсі 5-поверхового будинку. Рятувальники на місці виявили тіла загиблих.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.
Трагедія сталася вночі. Пожежа виникла на 4 поверсі, де проживало подружжя пенсіонерів 1936 та 1937 років народження. Врятувати їх життя не вдалося. Внаслідок пожежі знищено майно в кімнаті. Причина пожежі та збиток – встановлюються.
Крім того, під час гасіння пожежі рятувальникам довелося евакуювати 15 мешканців будинку.
Нагадаємо, що в Овідіополі на вулиці Скуртянській сталася пожежа. Рятувальники на місці виявили тіло 56-річної жінки.
Читайте також: