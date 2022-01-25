В Одеській області у машині знайшли мертву дівчину

Про причини трагедії наразі невідомо.
В Одеській області у кюветі виявили автомобіль із загиблою дівчиною. ДТП сталася на трасі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
В Ізмаїльському районі на трасі знайшли автомобіль, у якому перебувала загибла дівчина. Машину у кюветі виявили на автомагістралі Приморське-Вилкове о 04:45.
Дівчині було 28 років, зазначили надзвичайники.
Нагадаємо, в Одеській області виявили мертвим чиновника, який перебував у машині з порізаними венами. Як з'ясувалося, загиблий - житель міста Болград (Одеська область) Д. Кукол, 1980 року народження. Чоловік був заступником начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області - начальником відділу використання земель сільськогосподарського призначення.
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