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В Одеській області у школі з вікна третього поверху викинулась 12-річна дівчинка: що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Одеській області у школі з вікна третього поверху викинулась 12-річна дівчинка: що сталось

Фото: pixabay.com

Медики врятували дитину, її життю нічого не загрожує.

У селищі Сарата Одеської області 1 лютого 12-річна учениця викинулась з третього поверху школи. Дівчинка отримала численні травми. 

Про це повідомили в поліції Одеської області. 

За даними слідства, 12-річна учениця о 10:00 під час шкільної перерви викинулась з вікна класу, який розташований на третьому поверсі. Дівчинку вдалось врятувати. Вона перебуває у лікарні із закритими переломами гомілки та п'ятки. Життю дитини нічого не загрожує. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом доведення школярки до самогубства. Триває слідство. 

Нагадаємо, у Луцьку Волинської області в квартирі знайшли застреленим подружжя. Поліція вважає, що це було вбивство та самогубство. 

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Дата публікації
Перегляди
1380
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