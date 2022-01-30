В Одеській області в будинку знайшли мертвими подружжя: деталі трагедії 

У поліції назвали попередню причину інциденту.
У селі Нерубайське подружжя отруїлося побутовим газом. Тіла виявив син загиблих.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Мертвих чоловіка і жінку, 1965 і 1956 р.н., виявив за місцем проживання їх син. У будинку батьків відчувався різкий запах газу.
Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка працювала на місці події, встановила: обстановка в будинку не порушена, слідів проникнення в житло немає, ознак насильства на тілах людей теж.
Попередня причина смерті подружжя - отруєння побутовим газом. Для визначення точної причини смерті та правової кваліфікації події тіла направлені на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, у Львові внаслідок отруєння чадним газоми загинув 54-річний чоловік, а 55-річна жінка потрапила до лікарні.
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