В Одеській області в будинку знайшли мертвими подружжя: деталі трагедії

В Одеській області в будинку знайшли мертвими подружжя: деталі трагедії

У поліції назвали попередню причину інциденту.

У селі Нерубайське подружжя отруїлося побутовим газом. Тіла виявив син загиблих.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Мертвих чоловіка і жінку, 1965 і 1956 р.н., виявив за місцем проживання їх син. У будинку батьків відчувався різкий запах газу.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка працювала на місці події, встановила: обстановка в будинку не порушена, слідів проникнення в житло немає, ознак насильства на тілах людей теж.

Попередня причина смерті подружжя - отруєння побутовим газом. Для визначення точної причини смерті та правової кваліфікації події тіла направлені на судово-медичну експертизу.

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Нагадаємо, у Львові внаслідок отруєння чадним газоми загинув 54-річний чоловік, а 55-річна жінка потрапила до лікарні.

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