В Одеській області в порту пролунав вибух та спалахнула пожежа: є загиблий та поранений (фото)

На території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області 19 липня пролунав вибух.
Це сталось через розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу. На місці події рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомили в ДСНС в Одеській області.
Вибух на території морського порту пролунав о 21:23. На місце події оперативно приїхали рятувальники. Працівники ДСНС встановили, що спалахнули три автоцистерни з паливно-мастильними матеріалами.
"О 22:00 пожежа локалізована та о 22:48 ліквідована на площі 600 м.кв. На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Також медики госпіталізували 44-річного працівника морського порту. У нього діагностували 95% опіків тіла. Чоловік перебуває у реанімації в тяжкому стані.
Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 19 липня, ракетами обстріляли Одеський район. Загарбники влучили у старий склад та сміття. На щастя, постраждалих немає.
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