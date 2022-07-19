В Одеській області в порту пролунав вибух та спалахнула пожежа: є загиблий та поранений (фото)

На території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області 19 липня пролунав вибух.

Це сталось через розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу. На місці події рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в ДСНС в Одеській області.

Вибух на території морського порту пролунав о 21:23. На місце події оперативно приїхали рятувальники. Працівники ДСНС встановили, що спалахнули три автоцистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

"О 22:00 пожежа локалізована та о 22:48 ліквідована на площі 600 м.кв. На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Також медики госпіталізували 44-річного працівника морського порту. У нього діагностували 95% опіків тіла. Чоловік перебуває у реанімації в тяжкому стані.

Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 19 липня, ракетами обстріляли Одеський район. Загарбники влучили у старий склад та сміття. На щастя, постраждалих немає.

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