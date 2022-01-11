В Одеській області в січні зацвіли рідкісні зимові квіти: фото

Квіти зацвіли поблизу міста Татарбунари.
В Одеській області зацвіли рідкісні зимові квіти - пізньоцвіт анкарський, який занесений до Червоної книги України та перебуває на межі зникнення.
Про це у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.
Еколог зазначив, що пізньоцвіт анкарський зазвичай розквітає саме взимку. На цей раз квіти зацвіли у січні на території Національного природнього парку "Тузлівські лимани". Еколог зазначив, що знайшов рідкісні квіти поблизу міста Татарбунари на невеликій галявині. Він додав, що ці квіти перебувають на межі зникнення.
"Брандушка або пізньоцвіт анкарський занесений до Червоної книги України як вразливий вид. Що важливо розуміти, що генетична програма, яка закладена в цей крихітній квітці, сильніша за обставини, що складаються кожен зимовий сезон. Вже багато років поспіль я спостерігаю за пробудженням пізньоцвіта анкарського на Різдво недалеко від Татарбунар", - написав Іван Русєв.
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