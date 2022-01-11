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В Одеській області в січні зацвіли рідкісні зимові квіти: фото

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В Одеській області в січні зацвіли рідкісні зимові квіти: фото

Фото: Іван Русєв, Facebook

Квіти зацвіли поблизу міста Татарбунари.

В Одеській області зацвіли рідкісні зимові квіти - пізньоцвіт анкарський, який занесений до Червоної книги України та перебуває на межі зникнення. 

Про це у Facebook повідомив еколог Іван Русєв. 

Еколог зазначив, що пізньоцвіт анкарський зазвичай розквітає саме взимку. На цей раз квіти зацвіли у січні на території Національного природнього парку "Тузлівські лимани". Еколог зазначив, що знайшов рідкісні квіти поблизу міста Татарбунари на невеликій галявині. Він додав, що ці квіти перебувають на межі зникнення. 

Фото: Іван Русєв, Facebook / ©
Фото: Іван Русєв, Facebook

"Брандушка або пізньоцвіт анкарський занесений до Червоної книги України як вразливий вид. Що важливо розуміти, що генетична програма, яка закладена в цей крихітній квітці, сильніша за обставини, що складаються кожен зимовий сезон. Вже багато років поспіль я спостерігаю за пробудженням пізньоцвіта анкарського на Різдво недалеко від Татарбунар", - написав Іван Русєв. 

Фото: Іван Русєв, Facebook / ©
Фото: Іван Русєв, Facebook

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