В Одеській області в січні зацвіли рідкісні зимові квіти: фото

Квіти зацвіли поблизу міста Татарбунари.

В Одеській області зацвіли рідкісні зимові квіти - пізньоцвіт анкарський, який занесений до Червоної книги України та перебуває на межі зникнення.

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Про це у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

Еколог зазначив, що пізньоцвіт анкарський зазвичай розквітає саме взимку. На цей раз квіти зацвіли у січні на території Національного природнього парку "Тузлівські лимани". Еколог зазначив, що знайшов рідкісні квіти поблизу міста Татарбунари на невеликій галявині. Він додав, що ці квіти перебувають на межі зникнення.

Фото: Іван Русєв, Facebook

"Брандушка або пізньоцвіт анкарський занесений до Червоної книги України як вразливий вид. Що важливо розуміти, що генетична програма, яка закладена в цей крихітній квітці, сильніша за обставини, що складаються кожен зимовий сезон. Вже багато років поспіль я спостерігаю за пробудженням пізньоцвіта анкарського на Різдво недалеко від Татарбунар", - написав Іван Русєв.

Фото: Іван Русєв, Facebook

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