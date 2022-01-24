В Одеській області вантажівка збила на смерть пішохода-порушника (фото)

В Одеській області вантажівка збила на смерть пішохода-порушника (фото)

Жінка померла на місці від отриманих травм.

На 458 км автодороги Одеса-Київ, поблизу села Дачне, 63-річний водій вантажівки DAF наїхав на жінку, коли та перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Потерпіла, особу якої наразі встановлюють, від отриманих травм загинула до приїзду лікарів.

ГУ Національної поліції в Одеській області

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод Слідчого управління ГУНП в Одеській області. Водія перевірили на вміст алкоголю у крові – згідно з результатами медичного огляду, він був тверезий.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286.

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Нагадаємо, що проти 16-річного хлопця, який у Луцьку на пішохідному переході влетів у натовп людей і збив 6 осіб, ймовірно, відкриють ще кілька справ і оголосять нову підозру.

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