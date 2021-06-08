В Одеській області вбили члена відомого кримінального угруповання

Загиблий був членом відомого угруповання.

В Одеській області сталося гучне замовне вбивство. В Рені вбили кримінального авторитета просто у готелі.

Про це пише "Думська".

Інцидент стався вчора у другій половині дня. В готелі "Парма" з пістолета поранили у грудь та голову кримінального авторитета Василя Паніогло. Його госпіталізували, але він помер у лікарні.

Загиблий був членом злочинного угруповання. А сам готель, за словами ЗМІ, відоме місце для зустрічі бандитів. У минулому році в Рені здійснювали замах на життя ще одного "авторитета" цієї банди. Його поранили також з пістолета. Проте чоловік вижив.

За даними правоохоронців (доведеним в суді), ця банда зробила замовні вбивства головного редактора "Вечірньої Одеси" Бориса Дерев'янка, голови одеського арбітражного (господарського) суду Бориса Віхрова, друзів ексмера Одеси Едуарда Гурвіца Сергія Варламова та Ігоря Свободи.

Нагадаємо, у Миколаєві застрелили вбивцю кримінального авторитета. 17-річний племінник вбитого виношував задум помсти все життя.

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