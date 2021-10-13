В Одеській області вибухнув житловий будинок: під завалами опинилися двоє людей (фото)

В Одеській області вибухнув житловий будинок: під завалами опинилися двоє людей (фото)

Рятувальники кажуть, що загорілася і вибухнула газова суміш.

В Одеській області вночі 13 жовтня вибухнув житловий будинок. Спалахнула газоповітряна суміш. В результаті чого постраждали двоє людей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, подія трапилася близько 02:20 у селищі Велика Михайлівка. Там стався вибух в квартирі, що розташована на першому поверсі двоповерхового будинку. За даними рятувальників, загорілася газоповітряна суміш.

За попередньою інформацією, вибух стався через неправильне використання газового обладнання.

“Внаслідок події отримали термічні опіки господарка квартири та співмешканець. Постраждалих госпіталізовано до міської лікарні в стані середньої важкості. Внаслідок вибуху зруйновано міжкімнатну перегородку в квартирі, пошкоджена міжквартирна стіна, двері та вікна. Руйнувань несучих будівельних конструкцій не виявлено”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що У Житомирській області у підлітків в руках вибухнув балон із газом.

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