В Одеській області відновлення енергооб’єктів може затягнутися на два-три місяці - департамент ОВА

Ворог завдав підступного удару по об’єктам енергетичної інфраструктури в Одеській області.
Ситуація дуже складна. Без світла залишилася Одеса та майже весь Одеський район. Енергетики зробили все можливе та неможливе, щоб подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури.
Про це у повідомленні у Facebook інформує департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА.
За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Мова йде не про дні, а навіть тижні і не виключено, що 2-3 місяці.
«Ми розуміємо, наскільки складно такий довгий час перебувати без електропостачання. Особливо тим родинам, чиє житло повністю на електрозабезпеченні, у кого малі діти або рідні похилого віку. Саме тому, звертаємося до вас із проханням, якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви маєте можливість тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити», - йдеться у повідомлення.
Зі свого боку енергетики та органи влади інтенсивно працюватимуть над відновленням інфраструктури.
«Ми будемо систематично та оперативно інформувати вас про прогрес у відновлювальних роботах. Після їх завершення, енергокомпанія буде намагатися вмикати світло хоча б на невеликий час. Нагадуємо, коли в ваших будинках з’явиться електроенергія, не вмикайте одночасно праски, бойлери, чайники чи електроплити в розетки. Це спровокує нові аварійні ситуації і ви можете залишитися без світла надовше», - резюмують посадовці.
Ситуація зі світлом в Одесі
Через нічні обстріли Одещина опинилася без електроенергії.
Раніше в місті почали відбуватися екстрені відключення світла. Це назвали необхідним кроком, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
А після того, що РФ 5 грудня здійснила восьмий масований ракетний обстріл України, чи не найбільше постраждала Одеська область у сфері електропостачання.
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