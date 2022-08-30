В Одеській області "відродився" ще один морський порт, щоб експортувати українське зерно (фото)

Перше від початку війни судно вже прибуло під завантаження соняшникового шроту.

Про це повідомила пресслужба ДП "МТП "Южний".

Зазначається, що 29 серпня судно Fulmar S було пришвартовано до 6 причалу. Воно зайшло в межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчів з українських портів. У ДП "МТП "Южний" наголошують, що ця важлива для країни та підприємства подія допомагає бачити позитивні перспективи у відбудові вантажних перевезень.

"Ми розуміємо важливість відновлення експорту української аграрної продукції. Колектив підприємства очікував судна, готувався до переробки та з натхненням виконує всі роботи. На балкер "Fulmar S" буде навантажено 9500 тонн шроту. Морський торговельний порт "Южний" ефективно перероблює вантажі українських експортерів задля виконання умов "зернової угоди" та підтримки української економіки", - сказав Олександр Олійник, директор ДП "МТП "Южний".

Зазначимо, вже 44 судна з українською агропродукцією направлені до 15 країн світу, а Україна отримала ще 70 заявок на прибуття суден для завантаження.

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