В Одеській області виявили горщик зі скарбом часів Кримського ханства (фото)

В Одеській області виявили скарб часів Кримського ханства. Це відбулося 22 квітня в яру поблизу села Флора.

Про це повідомили в громадській організації "Краєзнавці Одещини".

У Подільському районі історик Сергій Жосан виявив "Флоранський скарб" — срібні монети часів Кримського ханства.

Скарб складається зі 140 срібних монет. Ці акче карбували ще за часів правління хана Менґлі І Ґірея — у 1480-х роках у Криму.

Фото: ГО "Краєзнавці Одещини"

"Найімовірніше, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Скарб лежав у горщику, на глибині 40 см. Зверху був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20х20х5 см. Яр, у якому було виявлено скарб, впадає в річку Ягорлик", — поділився подробицями Жосан.

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині знайшли золоті прикраси, ймовірно, другої половини XVII сторіччя. На скарб натрапили під час підготовки будівництва Центру молоді в середмісті. Першою цінний експонат у ґрунті помітила студентка другого курсу історичного факультету.

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