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В Одеській області виявили підпільну тютюнову “фабрику”: фото, відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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793
Час на прочитання
2 хв
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© Держприкордонслужба України
© Держприкордонслужба України
© Держприкордонслужба України
© Держприкордонслужба України
© Держприкордонслужба України

На складах нелегального підприємства зберігалася готова продукція на мільйони гривень.

У місті Білгород-Дністровську Одеської області міжвідомча група правоохоронців припинила діяльність нелегальної лінії з виробництва сигарет. Обшуки на нелегальній тютюновій фабриці провели оперативники Чернівецького прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та детективами БЕБ. 

Про це в середу, 5 квітня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Окрім промислової лінії, на якій було налагоджено повний цикл з виробництва сигарет без фільтру, на підпільному підприємстві була заготовлена сировина та зберігалася вже готова до відправлення продукція.

“У підсобних приміщеннях виявили понад 2 тонни тютюну, більш як 400 ящиків сигарет без марок акцизного податку, а також велику кількість сигаретного паперу та інше допоміжне обладнання”, - йдеться у повідомленні.

Під час оперативних заходів правоохоронці затримали 4 громадян, які обслуговували нелегальне підприємство. В їхніх діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ.

Нагадаємо, раніше працівники Служби безпеки України ліквідували масштабну схему підпільного виробництва і контрабанди тютюнових виробів до Євросоюзу. Загальна вартість вилученого товару - понад 70 мільйонів гривень.

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Дата публікації
Перегляди
793
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