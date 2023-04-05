В Одеській області виявили підпільну тютюнову “фабрику”: фото, відео

На складах нелегального підприємства зберігалася готова продукція на мільйони гривень.

У місті Білгород-Дністровську Одеської області міжвідомча група правоохоронців припинила діяльність нелегальної лінії з виробництва сигарет. Обшуки на нелегальній тютюновій фабриці провели оперативники Чернівецького прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та детективами БЕБ.

Про це в середу, 5 квітня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Окрім промислової лінії, на якій було налагоджено повний цикл з виробництва сигарет без фільтру, на підпільному підприємстві була заготовлена сировина та зберігалася вже готова до відправлення продукція.

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“У підсобних приміщеннях виявили понад 2 тонни тютюну, більш як 400 ящиків сигарет без марок акцизного податку, а також велику кількість сигаретного паперу та інше допоміжне обладнання”, - йдеться у повідомленні.

Під час оперативних заходів правоохоронці затримали 4 громадян, які обслуговували нелегальне підприємство. В їхніх діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ.

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