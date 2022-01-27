В Одеській області військовий розповів держтаємницю та намагався підкупити контррозвідника

Фігуранта затримали під час передачі 400 доларів.
В Одеській області правоохоронці затримали начальника медчастини однієї з військових частин, який намагався підкупити співробітника департаменту контррозвідки СБУ.
У спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Південного регіону повідомили, що фігуранта затримали під час передачі 400 доларів.
Відомо, що військовослужбовець порушив правила зберігання державної таємниці та намагався підкупити розвідника, щоб уникнути покарання, передбаченого ст.212 КУпАП (порушення у сфері зберігання державної таємниці).
Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, командира бойового корабля Військово-морських сил Збройних сил України викрили на співпраці з російськими спецслужбами і збиранні інформації з обмеженим доступом.
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