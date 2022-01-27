В Одеській області військовий розповів держтаємницю та намагався підкупити контррозвідника

В Одеській області військовий розповів держтаємницю та намагався підкупити контррозвідника

Фігуранта затримали під час передачі 400 доларів.

В Одеській області правоохоронці затримали начальника медчастини однієї з військових частин, який намагався підкупити співробітника департаменту контррозвідки СБУ.

У спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Південного регіону повідомили, що фігуранта затримали під час передачі 400 доларів.

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Відомо, що військовослужбовець порушив правила зберігання державної таємниці та намагався підкупити розвідника, щоб уникнути покарання, передбаченого ст.212 КУпАП (порушення у сфері зберігання державної таємниці).

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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