В Одеській області внук безжально вбив прикуту до ліжка бабусю (відео +18)

Підозрюваний спочатку заперечував свою причетність до вбивства.

В одному з сіл Балтської ОТГ померла 86-річна місцева жителька. Про смерть жінки, яка тривалий час була прикута до ліжка, до поліції повідомила фельдшерка. На тілі покійної виявили синці. За висновком експерта, вони є результатом побиття, а померла пенсіонерка від больового шоку.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Слідчі провели огляд місця події та допитали сина й онука потерпілої, які мешкали з нею разом.

"Спочатку чоловіки наполягали на тому, що старенька отримала травми, коли впала з ліжка. Але під тиском неспростовних доказів, які правоохоронці зібрали під час досудового розслідування, зізналися – її побив нетверезий онук через те, що господиня оселі сварила їх за пияцтво. Фігуранту оголосили підозру, слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою",- сказала т.в.о. начальника відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції Людмила Буберенко.

Нагадаємо, у Києві поліція відкрила провадження проти підлітків, які знущалися з хворої бабусі та знімали це на відео. Вони погрожували літній жінці пістолетом та показували, що нібито вчиняють самогубство. Потім вони припинили жартувати, хлопець з пістолетом сказав: "Гаразд, ба, все нормально".

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