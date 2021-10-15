В Одеській області водій легковика на повній швидкості влетів у постамент танку: є загиблі

В Одеській області водій легковика на повній швидкості влетів у постамент танку: є загиблі

В результаті події загинув 51-річний водій автівки.

У Біляївці Одеської області водій легковика на повній швидкості влетів у бетонний постамент танку. Шофер загинув на місці.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Отамана Головатого. Там водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням і влетів в бетонний постамент. Удар був такої сили, що передня частина авто буквально перетворилася на купу металу.

В результаті події загинув 51-річний водій. На місці працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі причини того, що сталося.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій ВАЗа на смерть збив 14-річного хлопчика і його собаку. А під Києвом водій на пішохідному переході збив 12-річну дівчинку.

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