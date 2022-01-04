В Одеській області п'яний водій наїхав на пішохода: молодий хлопець загинув

В Одеській області п'яний водій наїхав на пішохода: молодий хлопець загинув

Травми виявилися несумісними з життям.

В Одеській області водій "Москвича" на смерть збив 19-річного пішохода.

Про це повідомили у відділі комунацікації Національної поліції області.

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Зазначається, що смертельна аварія трапилася в селищі Ширяєве ввечері 3 січня. Молодик йшов по узбіччю дороги. В цей момент на нього наїхало авто.

Хлопця шпиталізували до медичного закладу. Втім, травми виявилися несумісними з життям. Врятувати його не вдалося.

Водія "Москвича" перевірили на алкоголь. Виявилося, що на момент ДТП він був п'яним. Інформацію про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті за скоєне передбачає позбавленням волі терміном від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний термін.

Як повідомлялося, у селі Добротів Надвірнянського району Івано-Франківської області 13-річна дівчинка потрапила в ДТП. Аварія сталась вночі 2 січня. В результаті наїзду дитину з травмами госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої клінімної лікарні.

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