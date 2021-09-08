В Одеській області водій розчавив чоловіка, який лежав на дорозі

В Одеській області водій розчавив чоловіка, який лежав на дорозі

60-річний чоловік помер на місці.

На трасі Одеса-Рені автомобіль Ford наїхав на 60-річного чоловіка. Зі слів кермувальника, він не помітив людину, яка лежала на проїжджій частині.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

36-річного водія перевірили на вміст алкоголю в крові: результат тесту показав, що він перебував нетверезим.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Судово-медичну експертиза встановить причини смерті потерпілого. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі 15-річний хлопець на мопеді на великій швидкості збив школярку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

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