В Одеській області водій, який збив чотирьох пішоходів, відбувся штрафом у 850 грн

В Одеській області водій, який збив чотирьох пішоходів, відбувся штрафом у 850 грн

Чоловік визнав свою провину.

У селі Лиманка (Одеська область) водій наїхав на чотирьох пішоходів. Чоловіка засудили до 850 грн штрафу.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Подія сталася 21 жовтня 2021 року о 10:00. Водій Nissan їхав заднім ходом та не переконався у безпечності своїх дій. Він збив чотирьох пішоходів.

У справі зазначили, що за кермом перебував заступник директора обслуговуючого кооперативу ЖК "Люстдорф" Вадим Ніколаєнко. Дії чоловіка розглядали як адміністративне правопорушення за ст. 124 КУпАП. Його визнали винним та оштрафували на 850 гривень. Чоловік провину визнав.

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Раніше стало відомо, що в Одесі чоловік відсудив майже 87 тисяч гривень за пошкоджену деревом іномарку.

А у Львові автомобіліст відсудив у комунальників гроші за пошкоджену автівку. У лютому минулого року на його машину з даху гепнулася брила з льоду і снігу. Суди тривали рік.

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