В Одеській області випустили у природу рідкісну червонокнижну сову (фото)

Сипуха / © Facebook/Іван Русєв

У Нацпарку «Тузлівські лимани» на Одещині випустили у дику природу сипуху — один із найрідкісніших видів сов в Україні. Птах пройшов реабілітацію після поранення і повернувся у природне середовище.

Про це повідомив доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.

Птаха кілька місяців тому знайшли пораненим і передали на реабілітацію до Станції юннатів в Ізмаїлі. Після відновлення сипуху перевезли до нацпарку, де її успішно випустили у природне середовище.

«Зараз ми привезли ії у нацпарк і вже випустили в дику природу. Вона чудово полетіла і оглядала з висоти пташиного польоту великі простори свого майбутнього помешкання», — написав Русєв.

Це не перший подібний випадок: раніше у «Тузлівських лиманах» вже випускали ще одну сипуху, яку передали волонтери.

Сипуха — один із 13 видів сов, що трапляються в Україні, і водночас один із найрідкісніших. Вид занесений до Червоної книги України зі статусом «зникаючий». Ці птахи мають характерний серцеподібний лицевий диск і за розміром подібні до голуба. Розмах їхніх крил може сягати близько 90 сантиметрів.

Фахівці наголошують, що сипухи відіграють важливу роль у природі, адже за рік одна сім’я здатна знищити тисячі гризунів, зокрема хворих і ослаблених, які є носіями збудників небезпечних для людей хвороб. Водночас чисельність виду різко скорочується через негативний вплив людини, і наразі існує реальна загроза його зникнення.

«Є різні фактори які впливають на чисельність цього виду, переважно негативний антропогенний вплив в різних напрямах. На даний час їх чисельність досягла критичних значень, за якими стоїть загроза зникнення виду», — додав науковець.

