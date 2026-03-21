ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
2 хв

В Одеській області випустили у природу рідкісну червонокнижну сову (фото)

Птах був поранений і кілька місяців відновлювався перед поверненням у природу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сипуха

Сипуха / © Facebook/Іван Русєв

У Нацпарку «Тузлівські лимани» на Одещині випустили у дику природу сипуху — один із найрідкісніших видів сов в Україні. Птах пройшов реабілітацію після поранення і повернувся у природне середовище.

Про це повідомив доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.

Птаха кілька місяців тому знайшли пораненим і передали на реабілітацію до Станції юннатів в Ізмаїлі. Після відновлення сипуху перевезли до нацпарку, де її успішно випустили у природне середовище.

«Зараз ми привезли ії у нацпарк і вже випустили в дику природу. Вона чудово полетіла і оглядала з висоти пташиного польоту великі простори свого майбутнього помешкання», — написав Русєв.

Це не перший подібний випадок: раніше у «Тузлівських лиманах» вже випускали ще одну сипуху, яку передали волонтери.

Сипуха — один із 13 видів сов, що трапляються в Україні, і водночас один із найрідкісніших. Вид занесений до Червоної книги України зі статусом «зникаючий». Ці птахи мають характерний серцеподібний лицевий диск і за розміром подібні до голуба. Розмах їхніх крил може сягати близько 90 сантиметрів.

Фахівці наголошують, що сипухи відіграють важливу роль у природі, адже за рік одна сім’я здатна знищити тисячі гризунів, зокрема хворих і ослаблених, які є носіями збудників небезпечних для людей хвороб. Водночас чисельність виду різко скорочується через негативний вплив людини, і наразі існує реальна загроза його зникнення.

«Є різні фактори які впливають на чисельність цього виду, переважно негативний антропогенний вплив в різних напрямах. На даний час їх чисельність досягла критичних значень, за якими стоїть загроза зникнення виду», — додав науковець.

Нагадаємо, раніше на узбережжі Одещини зафіксували кулика-сороку — перелітного птаха, що повернувся після зимівлі в Африці.

Дата публікації
Кількість переглядів
92
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie