В Одеській області в колодязі зі сміттям загинули батько з 9-річним сином

Чоловік і його малолітня дитина впали в колодязь, наповнений сміттям.

В Одеській області батько з малолітньою дитиною впали в колодязь зі сміттям. Їх знайшли уже мертвими.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій Одещини.

Інцидент стався у селі Козацьке Білгород-Дністровського району.

"1 липня о 20:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що малолітня дитина з батьком впали у колодязь із сміттям", — йдеться в повідомленні.

На місце виклику одразу ж прибули рятувальники. Вони взяли з собою гірничо-рятувальне обладнання, системи для рятування людей, мотузки і дихальний апарат "Drager".

Колодязь був глибиною 10 м. Звідти дістали тіла двох людей — чоловіка, 1972 року народження та його сина 2012 року народження. Причина події та смерті встановлюються.

Зазначимо, що одразу після опублікування пресслужба ДСНС в Одеській області видалила пост про трагедію з соцмереж, проте журналісти встигли зробити скрін цієї інформації. Що спонукали її до такого рішення — невідомо.

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Як інформує Вessarabiainform, хлопчик зник ще вчора. Він випасав худобу, однак так і не повернувся додому. Пошуками дитини зайнявся його батько. Чоловік сьогодні ввечері виявив тіло хлопчика в покинутому колодязі зі сміттям.

Ймовірно, намагаючись самостійно дістати сина з ями, приблизною глибиною близько 10 метрів, він задихнувся. Місцеві мешканці розповіли, що спочатку намагалися самостійно дістати тіла, однак через різкий запах не могли спуститися навіть на пів метра униз. Людям роз'їдало очі і вони починали задихатися.

Очевидно, причиною смерті батька і сина стали отруйні гази, які виділяє сміття. За попередньою інформацією, їхня смерть наступила майже одразу після падіння.

Раніше повідомлялося, що в Одесі троє хлопців жорстоко розправилися з чоловіком. Тіло з чисельними ножовими пораненнями, присипане землею, знайшли у тунелі одного із колишніх заводів Одеси.

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