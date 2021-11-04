В Одеській області за добу від COVID-19 померла 71 людина: статистика на 4 листопада

В Одеській області за добу від COVID-19 померла 71 людина: статистика на 4 листопада

Недуга продовжує забирати життя українців.

В Одеській області за добу, 3 листопада, виявили 1 899 випадків COVID-19, 71 людина померла від ускладнень та 693 пацієнти одужали.

Про це повідомили на сайті МОЗ.

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Як зазначають в МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 199 786 людей,

одужав 151 731 пацієнт,

померли 4 218 громадян,

хворіють 199 786 жителів регіону.

В Україні станом на ранок 4 листопада зафіксовано 27 377 нових випадків коронавірусу (це новий максимум за увесь час пандемії), протягом доби від COVID-19 померло 699 людей, 12 464 пацієнти одужали.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720 людей, з них отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 578 609 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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